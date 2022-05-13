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Укр / Рус

Правительство выделило разведчикам больше миллиарда

Пятница, 13 мая 2022, 22:00 - Илья Колдомасов

Правительство выделило более миллиарда для обеспечения неотложных потребностей разведывательного органа Министерства обороны.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Средства будут направлены для закупки, содержания, ремонта вооружения и военной техники и материально-технического обеспечения.

Распоряжение принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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