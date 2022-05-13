Правительство выделило разведчикам больше миллиарда
Пятница, 13 мая 2022, 22:00 -
Правительство выделило более миллиарда для обеспечения неотложных потребностей разведывательного органа Министерства обороны.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Средства будут направлены для закупки, содержания, ремонта вооружения и военной техники и материально-технического обеспечения.
Распоряжение принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.
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