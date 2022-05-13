Государство работает над расширением экспорта

Государство совместно с партнерами работает над расширением возможностей для украинского экспорта, прежде всего, аграрной продукции.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он напомнил, что Еврокомиссия анонсировала создание линий солидарности. "Это маршруты, которые позволят ускорить экспорт и работу таможен между Украиной и ЕС", - отметил премьер.

Напоминаем:

Уже ряд стран – Литва, Германия, Румыния, Канада – пытаются помочь Украине наладить новые пути экспорта после того, как привычные маршруты через море стали недоступными.

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