Украина допускает создание гуманитарного коридора через Беларусь для экспорта зерна

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Украина рассматривает как один из путей экспорта зерна его вывоз грузовым гуманитарным коридором через Беларусь, но политически это еще менее приемлемо, чем разблокирование украинских портов.

Об этом заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал в ходе экспертной дискуссии, организованной Экономической правдой и CASE Украина.

Он отметил, что такая опция действительно существует: наибольшую способность среди портов Европы по перевозке сырьевых товаров балтийские порты Литвы, Латвии и Эстонии. Вследствие взаимосовместимости железнодорожных систем между Украиной, Беларусью и Литвой такой транспортный путь может быть "намного легче технически".

Справка. Поезда в Украине двигаются по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют "узкий" путь (1 435 мм).

"Этот вопрос озвучивался, но он политически, возможно, еще менее приемлем, чем история с разблокировкой портов", - пояснил Качка. Он подчеркнул, что Украина не исключает такой сценарий, ведь имеет давление времени до осени, когда начнется новый сев озимых, начнутся закупки удобрений и тому подобное.

"Соответственно, если мы объем экспорта зерновых не обеспечим летом или в начале осени, это может привести к комплексному продовольственному кризису в мире, потому что не будет объемов на 2023 год, если люди не засеются", - заключает чиновник. "Мы объясняем всем правительствам и партнерам, что нам нужно что-то решать либо с портами вокруг Одессы и Николаева, либо, как альтернативу, – через Беларусь".

Однако, отмечает он, все связанные с этим риски никуда не денутся, ведь никто не сможет гарантировать большую безопасность передвижения через Беларусь, чем передвижение по морю. По словам Качки, будет использоваться тот вариант, где международное давление третьих сторон сможет обеспечить достаточные гарантии, в частности, со стороны ФАО, ООН, ВТО и других партнеров.

"Если давление повлечет какие-то гарантии через Беларусь – будет ехать через Беларусь. Если из-за Черного моря – еще лучше", – резюмирует Качка. Но, подчеркнул он, из-за западной границы нужных объемов будет невозможно достичь в ближайшие месяцы, так что в этом году придется решать этот вопрос в политической плоскости.

Просмотрите полную запись встречи по ссылке.

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Напоминаем:

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что одним из решений для разблокирования экспорта украинского зерна может быть "гуманитарный коридор" через Белоруссию и последующий вывоз по морю через балтийские порты.