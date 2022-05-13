На деоккупированных территориях уже работает 90% энергоинфраструктуры
Пятница, 13 мая 2022, 19:15 -
На деоккупированных территориях уже работает 90% объектов магистральной энергетической инфраструктуры, поврежденных обстрелами.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Так, в Киевской и Сумской области продолжается замена поврежденного оборудования распределительных устройств подстанций, проверяется готовность к включению уже установленного оборудования, а также отремонтированных ячеек подстанций.
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