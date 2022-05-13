Украинские производители товаров для животных объединились в альянс для увеличения экспорта

Ряд украинских производителей товаров для животных и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объединят усилия по формированию положительного имиджа продукции на рынках США, Канады и Европы.

Об этом говорится в сообщении Украинского Пэт Альянса, в котором объединились производители pet-товаров при поддержке программы USAID.

Авторы инициативы отмечают, что отрасль товаров для животных активно растет по всему миру.

Согласно исследованию Американской ассоциации товаров для домашних животных (APPA) за последний год уровень продаж достиг своего максимума за все время развития сегмента. Только в США составил $123.6 млрд.

Около 40% продаж компаний – это корм для животных. В мире составил $261 млрд.

"В Украине этот сегмент также активно развивался в последние годы. Но, как и другие сферы экономики, эта отрасль во время войны проходит через большие испытания.

Для поддержки национальных компаний, производящих товары для животных, активные участники рынка создали Украинский Pet Aльянс. Инициаторами стала украинская компания Animal ID, которая с 2019 года развивает бизнес не только в Украине, но и на рынке США", - говорится в сообщении.

"В условиях войны особенно важно не только содержание, но и усиление экономической состоятельности нашей страны во всех отраслях. В частности, в сегменте товаров для животных есть ряд украинских брендов, успешно действующих на международных рынках.

Украинский Pet Aльянс будет помогать развивать сеть дистрибьюторов, проводить маркетинговые акции, консультировать начинающих экспортеров относительно рынков, на которые они выходят. На национальном уровне эти действия помогают налаживанию эффективной внешней торговли и способствуют продуктивной работе экономики страны", - заявил CEO и Co-Founder Animal ID Corporation, один из инициаторов альянса Василий Дуб.

Украинский Pet Aльянс впервые был презентован на Global Pet EXPO 2022 в Орландо (США) – товары участников объединения были представлены на одном из самых масштабных событий в сфере товаров для животных в мире, которую ежегодно посещает более 15 тыс участников.

"Мы работаем с украинскими компаниями и предприятиями, в том числе в индустрии для животных, в течение последних трех лет, знаем их уровень и уверены, что вместе они смогут удержать операционную способность и добиться успехов.

В частности, в Украине много молодых энергичных брендов, которые имеют огромный потенциал на глобальном pet-рынке, который сейчас находится в состоянии быстрого развития", - заявила заместитель директора Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Олеся Залуская.

Отмечается, что участников альянса поддерживают менторы - представители компаний, которые уже активно работают в США и Канаде: COLLAR (collarglobal.com) - лидер украинского рынка, производящий товары для домашних любимцев, и Kormotech (kormotech.com) - глобальная компания, которая экспортирует продукцию в 37 стран, лидер украинского рынка питания для кошек и собак.

В настоящее время в альянс производителей pet-товаров уже вошло 8 компаний: Kormotech (Optimeal, CLUB 4 PAWS), COLLAR Company, Animal ID, Harley&Cho, Bark&Go, Mr. Snoopy, VETonline.pro, SPOKK. Сбор анкет для приема в объединение продолжается.

Анкету можно заполнить по ссылке.

Инициаторы проекта говорят, что ищут активные компании, стремящиеся расти, достигать нового уровня развития, выходить на экспорт и т.д.

Это должны быть украинские производители товаров и сервисы для животных, которые готовы делиться опытом и учиться, участвовать во встречах альянса (офлайн и онлайн), ездить на международные выставки и цель экспортировать продукцию на новые рынки или увеличить свои продажи на рынках, где они уже присутствуют.

Экономическая правда