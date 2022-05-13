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Международные резервы РФ за неделю снизились на 1 миллиард долларов

Пятница, 13 мая 2022, 16:37 - Алексей Павлыш

Международные резервы РФ за неделю снизились на 1 млрд долларов (0,2%) – до $592,1 млрд по состоянию на 6 мая.

Об этом говорится в заявлении Центробанка РФ.

"Международные резервы по состоянию на 6 мая составили 592,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1,0 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате негативной переоценки", - говорится в сообщении.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что в апреле резервы уменьшились на 2,2% до $593,052 млрд.

Сообщалось, что международные резервы России сократились на 6% с 643,2 млрд долларов 18 февраля до 606,5 млрд долларов 1 апреля.

Напомним, что около 300 млрд долларов из общей суммы резервов заблокированы санкциями Европейского Союза и США.

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Россия резервы финансы
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