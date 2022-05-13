В Украине яровыми культурами засеяли почти 90% прогнозируемых площадей

Почти 90% прогнозируемых под оврагами культуры ранней группы площадей уже засеяны. На Волыни, в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях засеяно яровой пшеницы на 10-15% больше показателей прошлого года.

Об этом сообщает Минагрополитики.

По состоянию на 12 мая всеми категориями хозяйств посеяно:

яровой пшеницы 187,5 тыс. га (прогноз 2022 г. 189,6 тыс. га), (2021 г. 192,1 тыс. га);

ярового ячменя 918,8 тыс. га (прогноз 2022 г. 1 023,9 тыс. га), (2021 г. 1 337 тыс. га);

ярового рапса 26,7 тыс. га (прогноз 2022 г. 29,8 тыс. га), (2021 г. 33,2 тыс. га);

овса 156,7 тыс. га (прогноз 2022 г. 163,6 тыс. га), (2021 г. 177,9 тыс. га);

гороха 123,9 тыс. га (прогноз 2022 г. 145,7 тыс. га (2021 г. 242,1 тыс. га));

гречки 12,2 тыс. га (прогноз 2022 г. 81,6 тыс. га), (2021 г. 84,0 тыс. га);

проса 22,5 тыс. га (прогноз 2022 г. 62,3 тыс. га), (2021 г. 78,1 тыс. га);

кукурузы 3 238,5 тыс. га (прогноз 2022 г. 4 854,1 тыс. га) (2021 г. 5 474,8 тыс. га);

сахарной свеклы 181,4 тыс. га (прогноз 2022 г. 206,9 тыс. га), (2021 г. 224,7 тыс. га);

подсолнечника 3 290,6 тыс. га (прогноз 2022 г. 4 934,8 тыс. га), (2021 г. 6 509,7 тыс. га);

сои 728,6 тыс. га (прогноз 2022 г. 1 253,4 тыс. га.), (2021 г. 1 279,6 тыс. га.);

картофеля 1 013,8 тыс. га (прогноз 2022 г. 1 185,4 тыс. га, (2021 г. 1 283,1 тыс. га.).

Экономическая правда