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Доставка iHerb снова работает в Украине

Пятница, 13 мая 2022, 15:44 - Cергей Мельник

Украинцы получили возможность заказывать товары из глобального онлайн-магазина iHerb в Украину после приостановки услуги в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Чтобы заказать доставку из магазина iHerb на сайте iherb.com нужно добавить товары в "Корзину", во вкладке "Доставка" выбрать опцию с логотипом "Новая почта Глобал".

Получить заказ можно в любом работающем отделении или почтомате. Срок доставки составляет от 10 дней.

iHerb является одним из самых больших в мире интернет-магазинов продуктов для здорового образа жизни. На сайте представлено более 1500 брендов и 35 тыс товаров в категориях косметика, парфюмерия, пищевые добавки, витамины, спортивное питание, товары для детей, для дома, для животных.

Экономическая правда

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Новая почта
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