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Минцифры запускает гранты для помощи бизнесу на портале "Дія": требования

Пятница, 13 мая 2022, 15:27 - Алексей Павлыш

Минцифры запускает гранты на портале "Дія", чтобы финансово помочь владельцам малого бизнеса, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Теперь микро- и малые предприятия могут подаваться на получение микрогрантов стоимостью 125 000 грн (4000 евро).

Подать заявку на микрогранты могут предприятия, которые:

  • зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях,
  • временно переместились из этих областей или
  • пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

Приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.

Подать заявку можно на портале Дія по ссылке.

Гранты стали доступны благодаря финансированию ЕС и правительством Германии через программу технической поддержки EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП, которую в Украине реализует немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH.

Инициаторы: Программа "EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП" совместно с Минцифрой, Минэкономики, порталом Дія, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и Дія.Бізнес. Партнер-исполнитель: Фонд "Восточная Европа".

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Дія деньги бизнес война Минцифра
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