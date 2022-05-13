Минцифры запускает гранты для помощи бизнесу на портале "Дія": требования

Минцифры запускает гранты на портале "Дія", чтобы финансово помочь владельцам малого бизнеса, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Теперь микро- и малые предприятия могут подаваться на получение микрогрантов стоимостью 125 000 грн (4000 евро).

Подать заявку на микрогранты могут предприятия, которые:

зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях,

временно переместились из этих областей или

пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

Приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.

Подать заявку можно на портале Дія по ссылке.

Гранты стали доступны благодаря финансированию ЕС и правительством Германии через программу технической поддержки EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП, которую в Украине реализует немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH.

Инициаторы: Программа "EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП" совместно с Минцифрой, Минэкономики, порталом Дія, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и Дія.Бізнес. Партнер-исполнитель: Фонд "Восточная Европа".

Экономическая правда