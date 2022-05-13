"Прозорро.Продажи" перебрались в "облако" Amazon

Госпредприятие "Прозорро.Продажи" провело переезд центральной базы данных государственной электронной торговой системы с дата-центра в Украине в облачное хранилище Amazon Web Services (AWS).

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Подготовка к миграции в облако началась еще в сентябре 2021 года как реализация резервного дата-центра. Активная фаза переезда этой весной длилась несколько недель.

Миграция в "облако" происходила в нерабочее время и никоим образом не повлияла на объявление и проведение онлайн-аукционов в системе, говорят в "Прозорро.Продажи"

"Работа в AWS сделает более гибким управление потреблением ресурсов и даст другой уровень отказоустойчивости.

Кроме того, хранение данных в "облаке" позволяет снизить риски для участников системы и зависимость от критической инфраструктуры, которая во время войны может быть повреждена или разрушена", - говорится в сообщении.

Следующим шагом после переезда центральной базы данных станет миграция в "облако" публичного модуля аналитики bi.prozorro.sale, добавили в предприятии.

Экономическая правда