ТРЦ Retroville на Виноградаре в Киеве возобновит работу

Торгово-развлекательный центр Retroville на проспекте Правды в Киеве отремонтируют после российского ракетного обстрела и частично откроют в августе 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба девелоперской компании Stolitsa Group.

"На ТРЦ Retroville уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", – говорится в сообщении.

Stolitsa Group сообщила, что возобновила работу компании с 12 мая. Компания планирует выполнить обязательства перед инвесторами по вводу в эксплуатацию готовых домов ЖК "Варшавский Плюс" и достройки других домов "Варшавский Плюс", на которых ранее были начаты работы.

Следующим проектом, на котором Stolitsa Group возобновит строительство и продажу, станет ЖК "Варшавский 2".

Также компания возобновляет процессы передачи квартир и регистрации оформления прав собственности на ранее завершенных объектах ЖК Seven, ЖК Галактика и ЖК Липинка.

Экономическая правда