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Хмельницкий думает над строительством жилья и индустриального парка в Буче

Пятница, 13 мая 2022, 14:49 - Cергей Мельник

Мэр Бучи Анатолий Федорук, основатель инвестиционного холдинга UFuture Василий Хмельницкий и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов обсудили создание индустриального парка Bucha Techno Garden.

Об этом сообщает пресс-служба Бучанского горсовета.

Индустриальный парк будет включать в себя транспортный, логистический, медицинский кластеры, технопарк, а также курортно-санитарную и жилую застройку.

"Территория приоритетного развития охватывает существующий индустриальный парк "Мироцкое", международный аэропорт "Антонов", инвестиционно-привлекательные территории других населенных пунктов, которые планируется разделить на кластеры", – заявил Федорук.

"Мы планируем построить в Буче индустриальный парк, куда смогут переехать производства, [которые не хотят уезжать из Украины]. И если они останутся в Буче, это поможет сохранить рабочие места, заработную плату… Через некоторое время будем предлагать решения для иностранных инвесторов, чтобы они также приобщались к восстановлению Бучи", – заявил Хмельницкий.

Экономическая правда

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