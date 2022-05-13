Хмельницкий думает над строительством жилья и индустриального парка в Буче
Мэр Бучи Анатолий Федорук, основатель инвестиционного холдинга UFuture Василий Хмельницкий и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов обсудили создание индустриального парка Bucha Techno Garden.
Об этом сообщает пресс-служба Бучанского горсовета.
Индустриальный парк будет включать в себя транспортный, логистический, медицинский кластеры, технопарк, а также курортно-санитарную и жилую застройку.
"Территория приоритетного развития охватывает существующий индустриальный парк "Мироцкое", международный аэропорт "Антонов", инвестиционно-привлекательные территории других населенных пунктов, которые планируется разделить на кластеры", – заявил Федорук.
"Мы планируем построить в Буче индустриальный парк, куда смогут переехать производства, [которые не хотят уезжать из Украины]. И если они останутся в Буче, это поможет сохранить рабочие места, заработную плату… Через некоторое время будем предлагать решения для иностранных инвесторов, чтобы они также приобщались к восстановлению Бучи", – заявил Хмельницкий.
Экономическая правда
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