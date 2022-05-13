В России автомобильные запчасти в марте-апреле подорожали на 30%

В РФ за март-апрель автомобильные запчасти подорожали на 30% - сложности с поставками в РФ привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой росли в шесть раз относительно рекомендуемых уровней.

Об этом пишет "Коммерсант".

Как пишет издание со ссылкой на данные "Тинькофф Страхование", запчасти для кузовного ремонта, замена которых была самой популярной в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю.

Больше среди внешних кузовных элементов, независимо от марки автомобиля, подорожали бамперы (передний и задний) - на 34% и 32% соответственно. На 32% также подорожали передние фары, крылья – на 31%, передние двери – на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора – на 29%. Меньше всего подорожали стекла - на 26%.

По словам участников рынка, запчасти для осуществления кузовного ремонта сейчас "в самом заметном дефиците".

"В общем, запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы", - говорят эксперты.

При этом, на сегодняшний день около 30-35% техцентров испытывают сложности с наличием комплектующих, особенно деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также некоторых расходников: моторного масла, фильтров, свечей зажигания, говорит руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский.

Дефицит некоторых запчастей наблюдался еще в период пандемии, отмечает он, но ситуация значительно ухудшилась после начала военных действий в Украине. Запчасти коснулись санкций ЕС, а единственным доступным путем доставки из Азии осталась железная дорога.

На этом фоне стало невозможным как доставить комплектующие на конвейеры автозаводов в РФ, так и обеспечить сервисные работы, признают на рынке.

Дилеры говорят о подорожании запчастей в среднем на 30% с февраля.

Экономическая правда