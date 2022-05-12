Два топ-менеджера Twitter ушли с должностей в процессе передачи компании Маску

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Два топ-менеджера Twitter Inc. покидают компанию после подтверждения соглашения о покупке социальной сети бизнесменом Илоном Маском, но причины такого решения не указываются.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, информацию подтвердил представитель Twitter.

Брюс Фальк, генеральный менеджер по доходам, и Кайвон Бейкпур, генеральный менеджер по направлению потребителей, покидают свою работу после того, как в декабре получили повышение к своим должностям. В тот месяц Параг Агравал был объявлен новым исполнительным директором компании, заменив соучредителя Джека Дорси.

Во внутренней записке Агравал также отметил, что с этой недели компания приостанавливает наем новых работников. Он сказал, что некоторые предложения работы могут быть отменены, но увольнения в масштабах компании пока не планируются. Причинами он назвал общую экономическую среду и войну в Украине.

По словам спикера компании, Джей Салливан сменит обоих руководителей. С ноября он занимал должность вице-президента по продукту.

Бейкпур объявил о своем выходе из компании в Twitter, где отметил, что Агравал попросил его покинуть компанию, пока он был в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним:

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.

Проведение этого соглашения станет самым большим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.