В ОП рассказали, когда запустят мост через реку Ирпень в Стоянке
Четверг, 12 мая 2022, 21:00 -
В Офисе заявили, что работы по восстановлению разрушенного моста через реку Ирпень в Стоянке должны завершиться 29 мая.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты.
Впоследствии будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Напоминаем:
Мост был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск.
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