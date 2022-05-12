В ОП рассказали, когда запустят мост через реку Ирпень в Стоянке

Заблокированные порты – не приговор. Куда Украина перенаправляет экспортные потоки и что из этого получается Способен ли речной, железнодорожный и автомобильный транспорт компенсировать Украине потери из-за заблокированных морских портов, могут ли с этим помочь страны ЕС и как это влияет на торговлю страны. (укр)

Как российский "Калашников" продает оружие в США в обход санкций Оружие российского госконцерна, который уже семь лет находится под санкциями, свободно продается на американском рынке под другим брендом. Как это стало возможным? (укр)