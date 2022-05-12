В агрокомитете ВРУ назначили нового главу

На должность главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики назначили Слугу народа Александра Гайду.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Он возглавлял подкомитет по инновациям и инфраструктуре в сфере агропромышленного комплекса. А до избрания народным депутатом являлся руководителем морского специализированного порта.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского министром агрополитики. Он возглавлял комитет по аграрной и земельной политике.