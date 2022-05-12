В агрокомитете ВРУ назначили нового главу
Четверг, 12 мая 2022, 19:42 -
На должность главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики назначили Слугу народа Александра Гайду.
Об этом говорится на сайте учреждения.
Он возглавлял подкомитет по инновациям и инфраструктуре в сфере агропромышленного комплекса. А до избрания народным депутатом являлся руководителем морского специализированного порта.
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского министром агрополитики. Он возглавлял комитет по аграрной и земельной политике.
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