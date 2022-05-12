Польская почта выпустила марки с Зеленским – их разобрали за час

Польский почтовый оператор напечатал 99 листов с изображением президента Украины Владимира Зеленского – несмотря на высокую цену набора их разобрали через час.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты, Facebook депутата Краковского горсовета Лукаша Вантуха.

Отмечается, что Вантух стал инициатором выпуска. Он также наклеил одну из марок на открытку и отправил ее российскому представителю в Польше, "выразив надежду, что такое послание хоть немного испортит ему завтрак".

Всего было изготовлено 99 листов по 9 марок на каждом из них. Цена одного набора – 4 500 злотых (около 30 000 грн). Спрос оказался настолько большим, что продажи были остановлены уже через час, пишет Укрпочта.

Таким образом, от продажи собрали около 3 млн. грн. Все средства пойдут на покупку помощи для Украины.





