Россия может в пятницу прекратить поставки газа в Финляндию – СМИ

Финских политиков предупредили о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу, 13 мая.

Об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

"В настоящее время Финляндия не намерена комментировать это, но ждет, будет ли прекращена подача газа.

Если это будет реализовано, это повлечет за собой серьезные проблемы для некоторых предприятий промышленности и производства пищевых продуктов", - пишет газета.

Глава парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио в комментарии газете подтвердил, что главы партий и депутатские группы были проинформированы о таком варианте хода событий.

Ранее в Финляндии считалось, что Россия могла бы прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая, потому что тогда придется платить следующие счета за газ, пишет газета.

Напомним, 27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях.

В Финляндии ранее заявляли, что никаких платежей в рублях, как требует Кремль, проводить не будут.

Экономическая правда