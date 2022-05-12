ЕС предоставит Украине второй транш макрофина на 600 миллионов евро до 20 мая

ЕС выплатит Украине второй транш чрезвычайной макрофинансовой помощи на 600 млн евро до 20 мая.

Об этом во время брифинга для прессы заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Шпинант, пишет "Укринформ".

"Вчера Европейская комиссия приняла решение, необходимое для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины и для займа этих фондов на рынке капиталов.

Второй транш - 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним:

ЕС одобрил выделение 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине – это часть пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, принятого блоком в начале этого года.

Ранее сообщалось, что следующий транш маркофинансовой помощи ЕС Украине в сумме 600 млн евро будет выплачен "очень скоро" в мае.

Совет ЕС ускоренно утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро 21 февраля, накануне вторжения России.

В ЕС отметили, что ускорили выделение экономической помощи Украине из-за геополитического напряжения, которое губительно повлияло на экономическую и финансовую стабильность Украины.

Первые 300 млн евро из пакета Еврокомиссия выплатила 11 марта.

Украина 18 марта получила следующие 300 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Экономическая правда