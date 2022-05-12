App Store в России больше не принимает оплату через мобильные платежи
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что App Store в России больше не принимает оплату из-за мобильных платежей.
Об этом Федоров написал в Telegram.
Министр напомнил, что Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла из российского рынка.
Как пишут профильные российские СМИ, российские пользователи Apple начали жаловаться, что они сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID по телефону.
В частности, о проблемах заявляли клиенты таких операторов, как "Мегафон", Yota и МТС.
Позже одному из изданий в поддержке Apple подтвердили, что оплата App Store и пополнение счета Apple ID через мобильные номера МегаФона и Yota больше не работают – компания отключила эту функцию для операторов из-за санкций.
В поддержке Apple изданию рассказали, что в App Store можно расплачиваться только через МТС и Билайн.
Экономическая правда
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