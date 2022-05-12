В апреле продажи смартфонов в России упали на треть

В апреле продажи смартфонов на российском рынке снизились на 30%: предпочтения пользователей сместились в сторону бюджетных моделей, прежде всего китайских.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ритейлеров.

Так, китайский бренд Realme вошел в тройку лидеров, вытеснив Apple на 4-е место.

"Китайская компания продолжает поставки в Россию и даже первой после начала военных действий в Украине планирует в ближайшее время анонс нового устройства. В целом рынок, по мнению аналитиков, вряд ли вернется к росту. Но поставки будут постепенно возобновляться, что приведет к определенному снижению цен", - говорится в статье.

Рынок смартфонов в РФ сократился в апреле год до года на 30% в штуках и деньгах, говорят в МТС.

По данным аналитиков компании, в апреле в тройку лидеров по продажам в штуках вошел бренд Realme (принадлежит китайской BBK Electronics, также владеющей брендами Oppo и Vivo) с долей 11,2%. Первое место сохранил Samsung (26% рынка в штуках), второе – Xiaomi (20%). Apple переместилась на четвертое место с долей 10,3%, а пятое занял Honor (5,7%).

Падение продаж смартфонов на 30% связывают с понижением спроса на технику на фоне желания граждан придержать накопления.

Также, по словам участников рынка, негативно отражаются "общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой".

По словам источника в одном из ритейлеров, самая плохая ситуация с наличием на складах iPhone: "При текущем спросе их хватит на два-три месяца".

Экономическая правда