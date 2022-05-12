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Nike прекращает сотрудничество с московским "Спартаком"

Четверг, 12 мая 2022, 15:18 - Cергей Мельник
 
Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Компания Nike решила завершить сотрудничество с московским "Спартаком" из-за санкций УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что, в соответствии с вердиктом УЕФА, наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", – говорится в сообщении.

"Руководство коммерческого направления "Спартака" ведет работу по поиску нового поставщика экипировки", - отмечается в сообщении.

Компания Nike была техническим спонсором "Спартака" с 2005 года.

В сезоне-2021/22 "Спартак" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, однако из-за проводимой РФ войны в Украине УЕФА отстранил московский клуб от дальнейшего участия в турнире. 

Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о решении не допустить российские клубы до участия в европейских клубных турнирах в рамках сезона-2022/23.

Экономическая правда

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