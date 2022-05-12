Рубль укрепился больше остальных валют с начала года, но есть вопросы к его "рыночности" – Bloomberg

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Введенный Россией контроль за движением капитала превратил рубль в самую эффективную валюту мира в этом году.

Об этом пишет Bloomberg.

Рубль возобновил рост по отношению к доллару 11 мая. В настоящее время он вырос более чем на 11% по отношению к доллару США с начала года и став лидером среди 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg.

Рост рубля является результатом ряда мер, предпринятых правительством для защиты валюты после западных санкций. Помимо введения контроля над движением капитала, Россия вынуждает экспортеров продавать иностранную валюту и требует, чтобы ее природный газ оплачивался в рублях.

Стратеги говорят, что это ралли не заслуживает доверия, поскольку многие магазины, занимающиеся торговлей валютой, перестали торговать рублем на том основании, что его стоимость, видимая на мониторах, не соответствует цене, по которой им можно торговать в реальном мире.