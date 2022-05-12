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"Роскосмос" обходит международные санкции чере "Газпробманк" – разведка

Четверг, 12 мая 2022, 12:07 - Алексей Павлыш

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что российская госкорпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк" - на сегодня этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram.

"На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения в отношении него были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Поэтому "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность" , – подчеркивают в разведке.

По данным ГУР МО, чтобы снизить влияние международных санкций, "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

  • Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;
  • Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;
  • Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции;
  • Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

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Россия космическая отрасль космос санкции банки
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