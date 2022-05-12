Минцифра откроет центр для вынужденных переселенцев Дія.Бізнес в Варшаве

Из-за войны Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев - он будет работать временно, во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Из-за полномасштабной войны более 3 млн украинцев выехали в Польшу. Соседняя страна приняла самое большое количество украинских вынужденных переселенцев.

Поэтому на многочисленные запросы Минцифра, Министерство экономического развития и технологий Польши, Польское агентство инвестиций и торговли и Mastercard откроют центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес в Варшаве", - говорится в сообщении.

Центр Дія.Бізнес в Варшаве будет работать на время войны.

В нем украинцы смогут:

проконсультироваться о получении статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши,

получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше,

узнать, как открыть бизнес в Польше.

Открытие Дія.Бізнес в Варшаве состоится 17 мая 2022 года.

В церемонии открытия, в частности, примут участие: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, его заместитель Валерия Ионан, министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Центр Дія.Бізнес в Варшаве начнет принимать посетителей с 18 мая по предварительной регистрации.

Экономическая правда