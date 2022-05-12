Минцифра откроет центр для вынужденных переселенцев Дія.Бізнес в Варшаве
Из-за войны Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев - он будет работать временно, во время войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Из-за полномасштабной войны более 3 млн украинцев выехали в Польшу. Соседняя страна приняла самое большое количество украинских вынужденных переселенцев.
Поэтому на многочисленные запросы Минцифра, Министерство экономического развития и технологий Польши, Польское агентство инвестиций и торговли и Mastercard откроют центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес в Варшаве", - говорится в сообщении.
Центр Дія.Бізнес в Варшаве будет работать на время войны.
В нем украинцы смогут:
- проконсультироваться о получении статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши,
- получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше,
- узнать, как открыть бизнес в Польше.
Открытие Дія.Бізнес в Варшаве состоится 17 мая 2022 года.
В церемонии открытия, в частности, примут участие: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, его заместитель Валерия Ионан, министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.
Центр Дія.Бізнес в Варшаве начнет принимать посетителей с 18 мая по предварительной регистрации.
Экономическая правда
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