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Япония вслед за США и ЕС заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка

Четверг, 12 мая 2022, 11:09 - Алексей Павлыш

Японское правительство заморозило активы крупнейшего банка РФ Сбербанка и крупнейшего частного банка Альфа-Банка из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Kyodo News.

Аналогичные мероприятия были введены ранее в США и ЕС.

Отмечается, что подобный шаг заставит японские компании искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса в РФ.

Кроме того, Токио запретит японским частным лицам и компаниям делать новые инвестиции в России, которые дадут им 10 и более процентов. Под запрет также подлежат займы со сроком погашения более одного года.

"По данным Минфина, в 2021 году Япония инвестировала в Россию 61,2 млрд иен (470 млн долларов). Хотя ожидается, что запрет на инвестиции повлияет на новые предприятия в России, его влияние на японские компании также неизбежно.

Сейчас японские компании, работающие в России, сталкиваются со сложной бизнес-средой из-за сбоев в логистике. Ожидается, что они столкнутся с еще более сложной ситуацией, если им запретят привлекать деньги из Японии", - пишет агентство.

Экономическая правда

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Япония Альфа Банк Сбербанк Россия
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