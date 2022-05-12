В Пуще-Водице восстанавливают трамвайную колею, поврежденную в результате вражеских обстрелов

В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайую колею, которая была повреждена в результате вражеских обстрелов - участки колеи пострадали во время наступления российских оккупантов в Киев от вражеского огня.

Об этом сообщают в КГГА.

"Участки колеи пострадали во время наступления российских оккупантов на Киев от вражеского огня. На 1-й и 9-й линиях минометные мины попали в трамвайное полотно. На конечной трамвайного маршрута № 12, что на 14-й линии, снаряд от российского "Града" повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию.

Специалисты Службы пути КП "Киевпасстранс" начали работы после того, как обследование завершили саперы ГСЧС. Они должны установить 250 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал. Работы завершатся в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальным Оболонским районом, курсирует временный автобусный маршрут – 12Т.

все фото: КГГА

Экономическая правда