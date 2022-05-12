В Пуще-Водице восстанавливают трамвайную колею, поврежденную в результате вражеских обстрелов
В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайую колею, которая была повреждена в результате вражеских обстрелов - участки колеи пострадали во время наступления российских оккупантов в Киев от вражеского огня.
Об этом сообщают в КГГА.
"Участки колеи пострадали во время наступления российских оккупантов на Киев от вражеского огня. На 1-й и 9-й линиях минометные мины попали в трамвайное полотно. На конечной трамвайного маршрута № 12, что на 14-й линии, снаряд от российского "Града" повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию.
Специалисты Службы пути КП "Киевпасстранс" начали работы после того, как обследование завершили саперы ГСЧС. Они должны установить 250 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал. Работы завершатся в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальным Оболонским районом, курсирует временный автобусный маршрут – 12Т.
Экономическая правда
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