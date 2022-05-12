"Киевстар" расширил до 16 стран предоставление внутренних тарифов в роуминге

Мобильный оператор "Киевстар" заявил, что абоненты могут общаться по своим "домашним" тарифам в 16 странах.

Об этом говорится в сообщении компании.

В 9 стран ЕС (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия), где уже более месяца абоненты могут пользоваться мобильной связью и интернетом по тарифам, как в Украине, "Киевстар" добавляет еще Францию , Испанию, Австрию, Болгарию, Нидерланды, Латвию и Эстонию

"Кроме того, Киевстар увеличивает перечень тарифных планов, для которых действуют новые условия. У контрактных и бизнес-клиентов оператора они по-прежнему работают почти во всех тарифах. А для абонентов подписки будут доступны не только в тарифах "ТВОЙ" и " ВСЕ ВМЕСТЕ", а еще и в части предложений 2019-2020 годов. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке", - добавляют в пресс-службе.

"В коллаборации с иностранными партнерами мы смогли существенно изменить условия международного роуминга. Благодаря этому более 80% наших клиентов могут пользоваться звонками и интернетом за рубежом, просто оплачивая свой тариф. Это не только дешевле и удобнее для них, но и очень важно для украинского телекома".

Чем больше клиентов за рубежом будут оплачивать свой тариф и пользоваться услугами Киевстар, тем больше мы сможем инвестировать в восстановление инфраструктуры в Украине и в поддержку клиентов в районах с боевыми действиями", - заявил руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений Киевстар Александр Галушко.

Экономическая правда