РФ ввела санкции против немецкого Газпрома
Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, который находится под контролем правительства Германии.
Об этом говорится в постановление правительства РФ.
В санкционном списке находится 31 компания. Большая их часть относится к группе Gazprom Germania.
Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".
Напоминаем:
Бывшая дочерняя компания "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH будет передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября.
31 марта "Газпром" прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH, которая выступает оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, и во всех принадлежащих ей активах.
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