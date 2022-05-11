РФ ввела санкции против немецкого Газпрома

Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, который находится под контролем правительства Германии.

Об этом говорится в постановление правительства РФ.

В санкционном списке находится 31 компания. Большая их часть относится к группе Gazprom Germania.

Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Напоминаем:

Бывшая дочерняя компания "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH будет передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября.

31 марта "Газпром" прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH, которая выступает оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, и во всех принадлежащих ей активах.