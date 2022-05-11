Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз

УКРПОШТА

За март и апрель Укрпошта доставила 926 тонн экспорта, из которых в Польшу было послано 330 тонн – до полномасштабной войны в Польшу приходилось до 8 тонн экспорта из Украины в месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Отмечается, что именно на апрель пришелся пик экспортных отправлений – было отправлено более 300 тыс. посылок общим весом почти 750 тонн. Таким образом, объемы экспорта за апрель в четыре раза превышают объемы марта. Для сравнения, в 2021 году экспорт составил 4,9 тыс. тонн.

Больше украинцы экспортировали в Польшу: за два месяца отправлено 330 тонн, или 35% от всего экспорта за этот период. До начала полномасштабной войны на Польшу приходилось 6-8 тонн экспорта из Украины в месяц, то есть после 24 февраля объемы выросли в 20 раз.

Также меняется структура экспорта. Если в марте и апреле преобладали социальные посылки – то есть отправление со скидкой -70% – то с начала мая наблюдается увеличение коммерческих отправлений, состоящих преимущественно из отправлений украинских предпринимателей, продающих свои товары за границу.

Положительная тенденция показывает рост посылок в США, экспорт в которые увеличился в 2,5 раза. Отправления в Польшу, которая два месяца держала абсолютное лидерство, уменьшаются.

Глава Укрпошты Игорь Смелянский в комментарии отметил, что в апреле госкомпания столкнулась с беспрецедентными объемами. Чтобы с ними справиться, была укреплена логистика: экспорт вывозится в шесть транзитных стран, а не в две, как было раньше. Там украинские посылки перегружают на авиарейсы наших партнеров.