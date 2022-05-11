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Украина возобновила экспорт свинины и говядины – Минагро

Среда, 11 мая 2022, 18:35 - Алексей Павлыш

По результатам переговоров с Еврокомиссией и странами-членами ЕС, Украина согласовала транзит мяса свинины и говядины через территорию ЕС.

Об этом сообщает Мниагрополитики Украины.

"Из-за российской агрессии Украина потеряла традиционные пути экспорта своей продукции морским транспортом, что привело к необходимости обновления условий ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС.

По результатам переговоров с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС эти условия были обновлены", - говорят в министерстве.

В частности, достигнута договоренность о транзите украинской продукции с помощью паромного сообщения через румынский пункт пропуска Исачеа-Орловка.

"Стороны согласовали осуществление транзита через ЕС мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок B-F (в соответствии с пунктом 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020/429)", - объяснили в министерстве.

Поскольку Украина не авторизована на экспорт этих видов товаров в ЕС в части прохождения аудита страны по здоровью животных, в качестве исключения во время военного положения и деблокады украинских портов, разрешен транзит исключительно через порты Румынии.

Грузы должны отвечать следующим требованиям:

  • сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортером (страной-назначением);
  • транспортироваться в закрытых контейнерах по мощностям происхождения в страну-импортер (страны-назначение);
  • оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путем заполнения первой части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;
  • ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.

Ввоз и транзит через ЕС осуществляется исключительно через одобренные пограничные пункты пропуска (BCP) для определенных категорий товаров.

На время военного состояния количество к основным прилагается временные пункты пропуска (для Польши – Шегени, для Румынии – Ордовка и Вадул-Сирет).

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экспорт свинина Минагрополитики Украина
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