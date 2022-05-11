Apple прекратила выпуск плееров iPod

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Компания Apple объявила о прекращении выпуска музыкального проигрывателя iPod.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей во всем мире возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована на всю линейку продуктов Apple – от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac.

Благодаря приложению Apple Music пользователи имеют доступ к более чем 90 миллионам песен и 30 тысяч плейлистов", - говорят в Apple.

В компании объяснили, что последнюю модель плеера iPod Touch можно будет приобрести через сайт компании и в официальных магазинах, пока она будет в наличии.

В Apple добавляют, что больше не планируют выпускать музыкальные проигрыватели. В компании говорят, что дух iPod продолжит жить в других продуктах Apple, намекнув на Apple Music.

Музыкальный проигрыватель компании Apple был впервые представлен в октябре 2001 года.

Плеер iPod выпускался в нескольких версиях: классический, Nano, Shuffle и Touch.

Однако с появлением стримингового сервиса Apple Music и новых моделей iPhone популярность iPod начала падать.

При этом последняя модель в линейке iPod - iPod Touch 7 – вышла в мае 2019 года.

Экономическая правда