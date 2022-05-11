ЕБРР выделит "Укрэнерго" 50 миллионов евро на поддержку ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) меняет назначение 50 млн евро по кредиту для "Укрэнерго" на поддержку ликвидности.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

"Европейский банк реконструкции и развития и украинские власти договорились об изменении назначения части существующего кредита для национального оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" с целью предоставления €50 млн для экстренной поддержки ликвидности.

Это обеспечит стабильное электроснабжение в стране, экономика которой испытала существенное негативное влияние вследствие вторжения России, которое началось в феврале", - заявили в банке.

При этом Европейский фонд устойчивого развития (ЕФСР), являющийся финансовым механизмом Плана внешних инвестиций ЕС, предоставляет гарантию покрытия первых потерь, которая уменьшит кредитный риск для ЕБРР в текущих условиях войны.

"ЕБРР готов инвестировать в этом году €1 млрд для поддержки украинской экономики в сотрудничестве с донорами и партнерами", – добавили в банке.

В связи с войной в Укрэнерго возникли неотложные потребности в ликвидности, поэтому компания обратилась с просьбой изменить назначение этих средств, говорят в ЕБРР.

"В настоящее время основная задача - обеспечение стабильного функционирования энергосистемы Украины и атомных энергогенерирующих мощностей и обеспечение поставки электроэнергии промышленным потребителям и населению.

После начала войны компания столкнулась с проблемой значительных неплатежей и 30-процентным уменьшением объемов потребления электроэнергии, что повлекло за собой потерю существенной части дохода.

В целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей Украины ЕБРР определил пять приоритетных отраслей украинской экономики: торговое финансирование, энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность (обеспечение через банки ликвидности для фермеров на весеннюю посевную кампанию, а также для сельскохозяйственных компаний и продуктовых ритейлеров) и поддержка ликвидности для фармацевтических компаний", – говорится в сообщении.

ЕБРР напомнил, что немедленно осудил российское вторжение в Украину 24 февраля и пообещал стоять вместе с Украиной.

4 апреля Совет управляющих ЕБРР проголосовал за приостановку на неопределенный срок доступа России и Беларуси к финансированию и технической помощи ЕБРР. Банк закрывает свои офисы в этих двух странах.

В дополнение к пакету устойчивости в размере €2 млрд ЕБРР пообещал помочь с финансированием восстановления Украины, когда это позволят условия.

Экономическая правда