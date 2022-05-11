Рост мирового ВВП в этом году не достигнет и половины показателя прошлого года – Morgan Stanley

Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что мировой рост экономики в 2022 году не достигнет и половины показателя 2021 из-за рисков от войны в Украине и вспышки COVID-19 в Китае.

Об этом идет речь в прогнозе Morgan Stanley, пишет Reuters.

Аналитики банка считают, что в этом году рост мирового ВВП в годовом исчислении составит 2,9% – это на 0,4 п.п. ниже среднего прогноза экономистов, опрошенных агентством, и значительно уступает показателю 2021 года в 6,2%.

"Замедление носит глобальный характер", – говорится в отчете Morgan Stanley.

Аналитики объясняют спад темпов роста ВВП сочетанием ослабления фискальных стимулов и усиления денежно-кредитной политики центробанков, пытающихся контролировать рекордно высокую инфляцию, а также продолжающимися случаями заражения COVID-19 непрерывными сбоями в глобальной цепи поставок и последствиями.

Поскольку разрешение кризиса, связанного с Украиной, выглядит маловероятным, а центробанки многих стран уже пытаются замедлить рост, чтобы укротить инфляцию, потенциал роста мировой экономики выглядит ограниченным, считают экономисты Morgan Stanley.

"Теперь мы не видим, чтобы мировой ВВП возвращался в докризисный тренд в прогнозируемый период", - говорится в отчете банка.

Двумя единственными крупными экономиками, где экономисты Morgan Stanley не видят риска существенного замедления, есть Япония и Индия.

Цены на сырьевые товары и нефть резко выросли после того, как страны Запада ввели санкции против РФ за ее вторжение в Украину, что ухудшило инфляционное давление во всем мире и побудило правительства и центральные банки пересмотреть свою монетарную политику.

Экономическая правда