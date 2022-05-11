Застройщики открыли продажи квартир: как изменились цены

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В Украине постепенно восстанавливается рынок новостроек: около 40% всех жилых комплексов открыли продажи.

Об этом говорится в исследовании ЛУН.

Отдельные регионы возобновили продажи квартир более чем в 90% новых жилых комплексов.

Наибольший процент открытых продаж в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях, там возобновили более 92% ЖК. Во Львовской области – 90%.

Средняя цена в этих регионах выросла на 7-10%. В исследовании цену квадратного метра в долларах по состоянию на конец апреля сравнивали с данными за 23 февраля.

В Черновцах возобновили продажи 76% жилых комплексов. Это немного меньше, чем по другим западным областям, но все еще большая доля восстановления. Цена при этом выросла на 7%.

В Киеве и области продажи восстановили 14% ЖК, в Одессе – 56% ЖК. Средняя цена квадратного метра в обоих городах почти не изменилась. В Запорожье строительство и продажи возобновили 2 жилых комплекса, это 8% от всех новостроек на рынке города.

Сильный рост стоимости недвижимости в Украине не наблюдается – максимум до 10%, отмечают аналитики.

Экономическая правда