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Укрпошта будет бесплатно раздавать хлеб в освобожденных селах Киевщины

Среда, 11 мая 2022, 14:17 - Cергей Мельник
 
Укрпошта

Передвижные отделения Укрпошты, работающие в недавно освобожденных от оккупации населенных пунктах Киевской области, будут раздавать хлеб местным жителям.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

Получить хлеб можно абсолютно бесплатно – его предоставил столичный производитель "Киевхлеб", который с начала войны снабжает своей продукцией ВСУ, подразделения терробороны, волонтерские и общественные организации, благотворительные фонды, медиков, а также украинцев, из-за войны оказавшихся в затруднительной ситуации.

"Наши передвижные отделения доезжают в каждое, даже самое маленькое село, где нет магазинов, но там живут люди и о них нужно заботиться. Уже была роздана первая партия – свежий хлеб получили 560 человек. Кроме того, в наших передвижных отделениях можно купить крупу, консервы, печенье", – сообщила директор Киевского филиала Укрпошты Олеся Копчук.

Планируется регулярная раздача хлеба пенсионерам Бородянки, Иванкова, Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Экономическая правда

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