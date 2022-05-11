Укрпошта будет бесплатно раздавать хлеб в освобожденных селах Киевщины
Передвижные отделения Укрпошты, работающие в недавно освобожденных от оккупации населенных пунктах Киевской области, будут раздавать хлеб местным жителям.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.
Получить хлеб можно абсолютно бесплатно – его предоставил столичный производитель "Киевхлеб", который с начала войны снабжает своей продукцией ВСУ, подразделения терробороны, волонтерские и общественные организации, благотворительные фонды, медиков, а также украинцев, из-за войны оказавшихся в затруднительной ситуации.
"Наши передвижные отделения доезжают в каждое, даже самое маленькое село, где нет магазинов, но там живут люди и о них нужно заботиться. Уже была роздана первая партия – свежий хлеб получили 560 человек. Кроме того, в наших передвижных отделениях можно купить крупу, консервы, печенье", – сообщила директор Киевского филиала Укрпошты Олеся Копчук.
Планируется регулярная раздача хлеба пенсионерам Бородянки, Иванкова, Ирпеня, Бучи и Гостомеля.
Экономическая правда
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