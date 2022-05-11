Оккупанты заблокировали газоснабжение Украины в Луганскую и Донецкую области

Российские оккупанты несанкционированно перекрыли краны магистрального газопровода "Шебелинка – Новопсков", в результате чего жители Луганщины и Донетчины остались без украинского газоснабжения.

Об этом сообщил глава Главы газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Он напомнил, что утром "Газпром" на территории РФ прекратил транспортировку в точку "Сохрановка".

Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ "Шебелинка – Новопсков", которым происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей.

"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - сообщил он. "Власть РФ несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий".

Напоминаем:

В среду с 11:00 украинская газотранспортная система перестала принимать газ на транзит в ГИС "Сохрановка", через которую проходит треть транзита по Украине в ЕС, из-за действий российских оккупантов. ОГТСУ предложила перенести "Сохрановку" на точку "Суджа", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.





