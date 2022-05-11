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Киевский метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта

Среда, 11 мая 2022, 10:37 - Алексей Павлыш

Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагнисский сообщил, что метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта.

Об этом Брагинский написал в Facebook.

"Это проявление чрезвычайной солидарности от организации, объединяющей около 2000 участников из 100 стран мира. Организации, формирующей философию современной мобильности", - добавил он.

"На сегодняшний день метрополитен готов к импортозамещению российских вагонов, проведению модернизаций, реализации грантовых проектов, инициатив и новаций.

Благодарен генеральному секретарю организации Мохаммеду Мезгани за искреннюю поддержку, плечо помощи и налаживание партнерства в это сложное для нас время войны", - отметил Брагинский.

Международная организация общественного транспорта имеет историю 135 лет.

Она насчитывает 1900 активных участников и имеет офисы в 15 странах мира.

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Киев метрополитен транспорт
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