Киевский метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагнисский сообщил, что метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта.
Об этом Брагинский написал в Facebook.
"Это проявление чрезвычайной солидарности от организации, объединяющей около 2000 участников из 100 стран мира. Организации, формирующей философию современной мобильности", - добавил он.
"На сегодняшний день метрополитен готов к импортозамещению российских вагонов, проведению модернизаций, реализации грантовых проектов, инициатив и новаций.
Благодарен генеральному секретарю организации Мохаммеду Мезгани за искреннюю поддержку, плечо помощи и налаживание партнерства в это сложное для нас время войны", - отметил Брагинский.
Международная организация общественного транспорта имеет историю 135 лет.
Она насчитывает 1900 активных участников и имеет офисы в 15 странах мира.
Экономическая правда
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