На период военного положения и 6 месяцев после него: Кабмин предлагает мораторий на повышение тарифов

Кабмин подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Об этом на заседании правительства 10 мая заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, в рамках этих законопроектов также будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановления.

Экономическая правда