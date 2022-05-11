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На период военного положения и 6 месяцев после него: Кабмин предлагает мораторий на повышение тарифов

Среда, 11 мая 2022, 09:35 - Алексей Павлыш

Кабмин подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Об этом на заседании правительства 10 мая заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, в рамках этих законопроектов также будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановления.

Экономическая правда

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Кабмин Шмыгаль тариф комуслуги война
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