Экспертная дискуссия "Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности"
13 мая 2022 года в 12:00 состоится экспертная дискуссия об ограничениях для внешней торговли, возникших в результате войны, и о путях расширения экспортных мощностей в текущих условиях.
Нападение России нанесло сильный удар по экономике Украины. Одна из ключевых проблем – блокировка морских портов, которые остаются заблокированными. До войны более 70% внешнего украинского товарооборота приходилось именно на морские порты. Можно ли разблокировать основной экспорт, как война вообще изменила украинскую торговлю и адаптируется к этим условиям бизнес? Это обсудим с участниками во время вебинара.
В ходе дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы:
- Какова текущая ситуация с украинским экспортом?
- Что будет основным источником валютной выручки в ближайшем будущем для Украины?
- Каковы перспективы расширения экспортного потенциала при дальнейшей блокаде морских портов?
- За счет чего в апреле экспорт агропродукции вырос в 5 раз?
- Удастся ли речному, железнодорожному и автомобильному транспорту полностью заменить морские перевозки? Какая работа правительством осуществляется по каждому из этих направлений?
- Что по каждому из направлений делает власть, чтобы помочь экспортерам вывозить свою продукцию и как вообще война изменила украинскую торговлю?
Спикеры:
Тарас Качка, заместитель Министра экономики Украины
Мустафа Найем, заместитель Министра инфраструктуры
Тарас Высоцкий, заместитель Министра аграрной политики
Вячеслав Еремин, операционный директор АО "Укрзализныця"
Модератор: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды"
Мероприятие состоится в формате вебинара (Zoom). Также будет вестись трансляция на странице "Ціна держави" в Facebook.
Регистрация по ссылке.
Организаторы дискуссии Центр социально-экономических исследований CASE Украина и Экономическая правда. При поддержке и информационном партнерстве с просветительской инициативой "Последний Капиталист".
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