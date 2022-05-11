Экспертная дискуссия "Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности"

13 мая 2022 года в 12:00 состоится экспертная дискуссия об ограничениях для внешней торговли, возникших в результате войны, и о путях расширения экспортных мощностей в текущих условиях.

Нападение России нанесло сильный удар по экономике Украины. Одна из ключевых проблем – блокировка морских портов, которые остаются заблокированными. До войны более 70% внешнего украинского товарооборота приходилось именно на морские порты. Можно ли разблокировать основной экспорт, как война вообще изменила украинскую торговлю и адаптируется к этим условиям бизнес? Это обсудим с участниками во время вебинара.

В ходе дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы:

Какова текущая ситуация с украинским экспортом?

Что будет основным источником валютной выручки в ближайшем будущем для Украины?

Каковы перспективы расширения экспортного потенциала при дальнейшей блокаде морских портов?

За счет чего в апреле экспорт агропродукции вырос в 5 раз?

Удастся ли речному, железнодорожному и автомобильному транспорту полностью заменить морские перевозки? Какая работа правительством осуществляется по каждому из этих направлений?

Что по каждому из направлений делает власть, чтобы помочь экспортерам вывозить свою продукцию и как вообще война изменила украинскую торговлю?

Спикеры:

Тарас Качка, заместитель Министра экономики Украины

Мустафа Найем, заместитель Министра инфраструктуры

Тарас Высоцкий, заместитель Министра аграрной политики

Вячеслав Еремин, операционный директор АО "Укрзализныця"

Модератор: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды"

Мероприятие состоится в формате вебинара (Zoom). Также будет вестись трансляция на странице "Ціна держави" в Facebook.

Регистрация по ссылке.

Организаторы дискуссии Центр социально-экономических исследований CASE Украина и Экономическая правда. При поддержке и информационном партнерстве с просветительской инициативой "Последний Капиталист".