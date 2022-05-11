Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Как российский "Калашников" продает оружие в США в обход санкций Оружие российского госконцерна, который уже семь лет находится под санкциями, свободно продается на американском рынке под другим брендом. Как это стало возможным? (укр)

Дырявое эмбарго. Как Россия обходит санкции на импорт оружия Несмотря на запрет, РФ оснащала свои танки, самолеты и корабли оборудованием из стран Евросоюза и США, получала оружие. Какие лазейки помогли россиянам обойти санкции и прикроют ли их. (укр)