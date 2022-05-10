Россия осуществила кибератаку на сайты телеком-операторов
Вторник, 10 мая 2022, 22:21
Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
"Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет", - отметили там.
В ведомстве добавили, что несмотря на частичную недоступность сайтов части атакованных компаний, их сети работают без перебоев. А в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла.
Вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно-психологической операции, резюмировали там.
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