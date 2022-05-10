Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
Правительство определило, что госпредприятию Нацинвестфонд, возглавляемое Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.
Об этом сообщило Минэкономики
Предприятие будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла закон о правомерности принудительного изъятия российского имущества без какой-либо компенсации на основании решения СНБО.
На заседании 14 апреля 2021 года в Кабмине проголосовали за назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".
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