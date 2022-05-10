Гетманцев: 77% IT-компаний нашли новых клиентов после начала полномасштабной войны
Вторник, 10 мая 2022, 20:21 -
После начала войны 77% IT-компаний нашли новых клиентов, а 56% из них ожидает роста продаж от 5 до 30 процентов.
Об этом сообщил глава финкомитета ВРУ Данило Гетманцев.
По его словам, по итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес рекордные 2 млрд долл. экспортных поступлений. Годом раньше аналогичного периода выручка составляла менее 1,5 млрд дол.
"Несмотря на шок от самой горячей фазы войны в марте - было сохранено 96% объема экспорта IT-услуг по сравнению с мартом 2021 года", - резюмировал он.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"