Гетманцев: 77% IT-компаний нашли новых клиентов после начала полномасштабной войны

После начала войны 77% IT-компаний нашли новых клиентов, а 56% из них ожидает роста продаж от 5 до 30 процентов.

Об этом сообщил глава финкомитета ВРУ Данило Гетманцев.

По его словам, по итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес рекордные 2 млрд долл. экспортных поступлений. Годом раньше аналогичного периода выручка составляла менее 1,5 млрд дол.

"Несмотря на шок от самой горячей фазы войны в марте - было сохранено 96% объема экспорта IT-услуг по сравнению с мартом 2021 года", - резюмировал он.