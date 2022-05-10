Годовая инфляция в Украине ускорилась до 16,4%

Рост потребительских цен в апреле ускорился до 16,4% в годовом исчислении, прежде всего из-за подорожания продовольствия.

Об этом сообщает Госстат.

За месяц по сравнению с мартом инфляция составила 3,1%, а с начала года – 10,9%. Базовая инфляция, не учитывающая краткосрочных колебаний цен, в апреле составила 3% в апреле по отношению к марту, а с начала года – 8,1%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше (на 18,2–12,5%) подорожали рис, фрукты и продукты переработки зерновых.

На 8,6–3,1% выросли цены на макароны, овощи, рыбу, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, масло. В то же время на 28,4% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 4,8%, преимущественно из-за подорожания алкоголя. Лекарства в апреле выросли в цене на 4,6%.

Повышение цены на транспорт на 2,1% в основном обусловлено ростом цен на велосипеды на 6,0%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 3,1% и 2,7% соответственно.