Похищенное из Украины зерно уже в Средиземном море – разведка

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что угнанное из Украины зерно уже в Средиземном море. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия.

Об этом сообщает ГУР МО Украины в Telegram.

"Продолжается вывоз оккупантами похищенного в Украине продовольствия на территорию РФ и оккупированного Крыма.

В Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в РФ. Также с этой целью изымается хранившийся урожай. Из Энергодара в направлении Каменки Днепровской под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются к российской границе, говорят в ГУР МО,

Также 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

"Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту.

Пока известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - добавили в разведке.

Читайте также: Украл, вывез, в Москву. Как оккупанты пытаются продать украденное украинское зерно в другие страны

Экономическая правда