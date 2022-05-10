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Госэкоинспекция приостановила контроль за качеством бензина

Вторник, 10 мая 2022, 14:10 - Cергей Мельник

Руководствуясь правительственным постановлением о военном положении, Государственная экологическая инспекция с 13 марта 2022 года прекратила государственный надзор, в частности отбор образцов горючего на украинских АЗС.

Об этом enkorr сообщили в Госэкоинспекции.

Там отметили, что мероприятия государственного рыночного надзора с 24 февраля не проводились только на тех территориях, где происходили активные военные действия, а с 13 марта они в Украине в целом прекращены на период военного положения.

"Отбор образцов непродовольственной продукции не проводился и будет производиться после прекращения военного положения в Украине", – пояснили в ГЭИ.

Вместе с тем в инспекции отчитались, что в течение января-марта 2022 года осуществлено 113 мер государственного рыночного надзора, по результатам которых принято 148 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия, и применены штрафные санкции на общую сумму – 1,2 млн. грн.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщал, что на фоне дефицита в Украине учащаются случаи мошенничества и реализации некачественного горючего на автозаправочных станциях, изготовленного в кустарных условиях.

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бензин АЗС
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