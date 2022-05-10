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УЗ продлила работу городской электрички в Киеве

Вторник, 10 мая 2022, 13:44 - Cергей Мельник
 
Укрзалізниця

"Укрзалізниця" организовала дополнительные вечерние рейсы Киевской кольцевой электрички.

Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Дополнительные вечерние рейсы прибывают на конечные станции – Святошин и Дарница – в 21:30, что позволяет киевлянам добраться к домам на Сырце, Оболони, Троещине, Русановке, Березняках, Демеевке, Соломенке, Борщаговке и других районах до начала действия комендантского часа", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Киев транспорт Укрзализныця
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