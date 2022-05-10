ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году и улучшил – в следующем
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения экономики Украины из-за войны войны до 30% - к концу марта прогноз составил минус 20%.
Об этом говорится в заявлении на сайте банка.
При этом ЕБРР прогнозирует в 2023 году восстановление украинской экономики на 25% по сравнению с предыдущим прогнозом в 23%. Однако реальные темпы роста ВВП будут зависеть от того, насколько затянется война в Украине, условий мирного соглашения, масштабов восстановления и количества вернувшихся домой беженцев добавляют в банк.
В то же время на конец 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже довоенного, прогнозируют в банке.
По разным оценкам, от 30% до 50% предприятий в Украине полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход.
Все прогнозы могут быть пересмотрены в худшую сторону в случае расширения масштабов боевых действий или ограничения экспорта газа или другого сырья из РФ, предупреждают в ЕБРР.
Так, в случае прекращения поставки газа в Европу объемы производства на душу населения во всех странах, где работает банк, в 2022 году будут на 2,3 п.п. ниже, чем базовый сценарий, и на 2 п.п. – в 2023 году.
При этом оценка падения ВВП РФ в этом году сохранена на уровне 10%, а в 2023 году банк прогнозирует нулевую динамику.
ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 4% (в марте прогнозировали понижение на 3%), а в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.
Экономическая правда
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