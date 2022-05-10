Макрон позвонит Орбану: будет убеждать о нефтяном эмбарго
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, являющимся самым громким критиком запланированного эмбарго на российскую нефть.
Об этом в эфире телеканала LCI сказал французский министр по европейским делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Клеман Бон ожидает, что члены Европейского Союза могут прийти к соглашению на этой неделе по предложению Еврокомиссии о запрете всего импорта нефти из России.
"Думаю, мы могли бы заключить соглашение на этой неделе", - сказал Бон, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон должен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позже в этот день.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она достигла прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по вопросу эмбарго.
Она лично приезжала в Будапешт с целью договориться с Венгрией о поддержке нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.
Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего сменить поставщика.
9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.
В то же время, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают, как уменьшить энергозависимость от РФ в долгосрочной перспективе.
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