Макрон позвонит Орбану: будет убеждать о нефтяном эмбарго

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, являющимся самым громким критиком запланированного эмбарго на российскую нефть.

Об этом в эфире телеканала LCI сказал французский министр по европейским делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Клеман Бон ожидает, что члены Европейского Союза могут прийти к соглашению на этой неделе по предложению Еврокомиссии о запрете всего импорта нефти из России.

"Думаю, мы могли бы заключить соглашение на этой неделе", - сказал Бон, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон должен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позже в этот день.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она достигла прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по вопросу эмбарго.

Она лично приезжала в Будапешт с целью договориться с Венгрией о поддержке нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего сменить поставщика.

9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.

В то же время, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают, как уменьшить энергозависимость от РФ в долгосрочной перспективе.

Европейская правда